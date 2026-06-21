Hiszpania - Arabia Saudyjska to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w Atlancie.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka

Hiszpania – Arabia Saudyjska: Yamal wraca do wyjściowej jedenastki

Obie ekipy przystępują do tego pojedynku z dorobkiem jednego punktu. Hiszpania sensacyjnie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, natomiast Arabia Saudyjska zdołała zatrzymać Urugwaj. Podopieczni Luisa de La Fuente nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę, natomiast ich rywale marzą o sprawieniu następnej niespodzianki.

La Furia Roja przystąpi do tego starcia z czterema nowymi zawodnikami w wyjściowej jedenastce. Mecz od pierwszych minut rozpoczną tacy piłkarze, jak Pedro Porro, Alex Baena, Dani Olmo i Lamine Yamal. To oznacza, że na ławce rezerwowych zasiądą Marcos Llorente, Fabián Ruiz, Ferran Torres i Gavi.

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Hiszpania – Arabia Saudyjska: oficjalne składy

Hiszpania: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte and Cucurella; Rodri, Pedri and Dani Olmo; Alex Baena, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal

🚨 OFICIAL | Ya tenemos nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026

Arabia Saudyjska: Mohammed Al-Owais, Al-Harbi, Ali Lajami, Al-Amri, Al-Tambakti, Saud Abdulhamid, Salem Al-Dawsari, Nasser Al Dawsari, Abdulelah Al-Khaibari, Musab Al Juwayr Firas Al-Buraikan

Hiszpania – Arabia Saudyjska w grupie H MŚ 2026 rozpocznie się o 18:00. Spotkanie na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie poprowadzi brazylijski sędzia Raphael Claus.