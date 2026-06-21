Borussia Dortmund zwróciła uwagę na portugalski diament

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateus Mane

Mateus Mane pod lupą Borussii Dortmund

Borussia Dortmund słynie z doskonałego skautingu i od wielu lat pozostaje wierna swojej polityce transferowej. Niemiecki klub regularnie sprowadza na Signal Iduna Park utalentowanych zawodników za stosunkowo niewielkie pieniądze, rozwija ich potencjał, a następnie sprzedaje za znacznie wyższe kwoty. W ostatnich latach w ten sposób do ekipy BVB trafili między innymi Erling Haaland, Jude Bellingham czy Jadon Sancho. Władze z Zagłębia Ruhry nieustannie poszukują kolejnych młodych talentów, które mogłyby w przyszłości odegrać ważną rolę w zespole Die Borussen.

Jak poinformował Liam Keen z brytyjskiej gazety „Express & Star”, jednym z piłkarzy znajdujących się na radarze Borussii Dortmund jest Mateus Mane. Osiemnastoletni ofensywny pomocnik zwrócił na siebie uwagę mimo spadku Wolverhampton Wanderers do Championship. Zdolny Portugalczyk zaprezentował się z bardzo dobrej strony i wzbudził zainteresowanie wielu renomowanych klubów. Oprócz Borussii jego sytuację monitorują również Manchester United, Liverpool Chelsea, Newcastle United oraz Eintracht Frankfurt, co może zwiastować interesującą walkę o podpis gwiazdki.

Mateus Mane uchodzi obecnie za jeden z najciekawszych młodych talentów w angielskim futbolu. Władze Wolverhampton mogą liczyć na znaczący zysk w przypadku jego sprzedaży. Osiemnastoletni Portugalczyk jest wychowankiem FC Barreirense Formacao, następnie rozwijał się w akademii Rochdale AFC, a na Molineux Stadium trafił na początku 2024 roku. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa atakującego wynosi aktualnie około 20 milionów euro.

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