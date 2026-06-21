Atletico Madryt musi się spieszyć. Galatasaray także chce brazylijskiego pomocnika

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico oraz Galatasaray rywalizują o podpis Joao Gomesa

Joao Gomes niemal na pewno opuści Wolverhampton Wanderers podczas letniego okna transferowego. Spadek ekipy Wilków z Premier League do Championship sprawił, że przyszłość wielu kluczowych zawodników stanęła pod znakiem zapytania. W przypadku 25-letniego pomocnika scenariusz wydaje się szczególnie prawdopodobny, ponieważ Brazylijczyk nie ukrywa swoich ambicji związanych z występami na najwyższym europejskim poziomie. Od wielu miesięcy jest on łączony z przeprowadzką do Atletico Madryt, które uważnie monitoruje jego sytuację i szuka wzmocnień do środka pola.

Negocjacje pomiędzy hiszpańskim klubem a Wolverhampton Wanderers przeciągają się jednak bardziej, niż początkowo zakładano. Jak informuje serwis „RTI Esporte”, takie okoliczności próbuje wykorzystać Galatasaray Stambuł. Turecki gigant jest gotowy zaoferować za Joao Gomesa około 40 milionów euro, licząc na szybkie sfinalizowanie transferu. Władze Lwów chcą uprzedzić Atletico i przekonać zawodnika do przeprowadzki nad Bosfor. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od samego piłkarza, dla którego gra w La Lidze prawdopodobnie pozostaje bardziej atrakcyjną opcją.

Joao Gomes reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers od stycznia 2023 roku, kiedy trafił na Molineux Stadium za niespełna 20 milionów euro z Flamengo. W minionym sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co daje angielskiemu klubowi silną pozycję negocjacyjną. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa Brazylijczyka wynosi obecnie około 40 milionów euro, czyli dokładnie tyle, ile zamierza zaoferować Galatasaray.

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