Real Madryt zdecydował o przyszłości Valverde. Wiadomo, co z transferem

Federico Valverde w ostatnim czasie był łączony ze zmianą klubu. Media sugerowały, że Real Madryt zamierza go sprzedać. Według dziennika AS odejście piłkarza jest wykluczone. W przyszłym sezonie ma być kapitanem zespołu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real Madryt nie zamierza sprzedawać Valverde

Real Madryt pod koniec minionego sezonu nie miał najlepszej passy w mediach. Z wewnątrz klubu z każdej strony wyciekały poufne informacje z szatni. Ujawniono, że pomiędzy zawodnikami regularnie dochodziło do spięć. Jedno z nich miało skończyć się nawet rękoczynami. Federico Valverde i Aurelien Tchouameni mieli się pobić na jednym z treningów.

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W efekcie przyszłość obu stanęła pod znakiem zapytania. O ile w przypadku Tchouameniego często można przeczytać o plotkach transferowych, tak informacja, że Valverde może odejść z Realu Madryt, mocno zszokowała kibiców oraz ekspertów. Wygląda jednak na to, że była to zwykła plotka, ponieważ przyszłość piłkarza wciąż jest związana z Królewskimi, o czym informuje dziennik AS.

Ich zdaniem Urugwajczyk jest nietykalny, a Los Blancos nie zamierzają go sprzedawać. Co innego w przypadku wspomnianego Tchouameniego. Zarówno on, jak i Camavinga to dwaj pomocnicy, którzy mogą odejść, jeśli pojawi się korzystna oferta.

Z kolei Valverde cieszy się na tyle dużym szacunkiem i uznaniem, że ma dostać opaskę kapitana w przyszłym sezonie. W minionych rozgrywkach kapitanem zespołu był Dani Carvajal, ale Hiszpan wraz z końcem czerwca pożegna się z klubem.

Valverde trafił na Bernabeu latem 2016 roku za 5 mln euro z urugwajskiego Penarol. Łącznie rozegrał w klubie 372 mecze, w których strzelił 41 bramek i zanotował 44 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 90 milionów euro.

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