Manchester City czy Real Madryt? Rodri dostał ofertę

Manchester City stara się zatrzymać kluczowego piłkarza. Rodri dostał ofertę nowego kontraktu, ale jeszcze nie odpowiedział - poinformował Fabrizio Romano. Hiszpanem interesuje się m.in. Real Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri dostał ofertę nowego kontraktu od Man City

Manchester City bez wątpienia przejdzie duże zmiany w nadchodzące lato. Wynika to z faktu, że Pep Guardiola zdecydował się opuścić stanowisko menedżera. Jego następcą zostanie Enzo Maresca, choć oficjalnie kontrakt nie został jeszcze podpisany. Przyjście nowego trenera z pewnością sprawią, że część zawodników poważne zastanowi się nad przyszłością w klubie.

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Wśród nich jest m.in. Rodri, którego umowa obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Reprezentant Hiszpanii cieszy się dużym zainteresowaniem, więc nie musi spieszyć się z podjęciem decyzji. Już teraz przymierza się go do różnych drużyn.

Rodrim interesuje się przede wszystkim Real Madryt, który zabiega o niego od prawie dwóch lat. Jednocześnie Manchester City stara się zatrzymać go w klubie. Jak poinformował Fabrizio Romano, piłkarz kilka miesięcy temu dostał propozycję nowego kontraktu. Na ten moment strony nie osiągnęły porozumienia. Czasu na podjęcie decyzji pozostało jeszcze dużo, więc nikomu się nie spieszy.

Jeśli do końca grudnia kontrakt nie zostanie podpisany, Rodri będzie mógł negocjować z dowolnym zespołem od 1 stycznia. Wicemistrzowie Anglii muszą więc być przygotowani na scenariusz, w którym zawodnik odchodzi z klubu za darmo.

Rodri jest związany z Man City od lipca 2019 roku, gdy przeszedł za 70 milionów euro z Atletico Madryt. Jak dotąd rozegrał prawie 300 meczów, w których strzelił 28 goli i zaliczył 32 asysty. W 2024 roku otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie.

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