Tottenham coraz bliżej transferu. Pomocnik już podjął decyzję

16:04, 21. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Tottenham zbliża się do pozyskania Mateusa Fernandesa. Angielski klub jest już bardzo blisko porozumienia z portugalskim pomocnikiem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu.

Roberto De Zerbi
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Tottenham naciska na transfer Fernandesa

Tottenham chce sprowadzić Mateusa Fernandesa podczas letniego okna transferowego. Londyńczycy nie rozpoczęli jeszcze oficjalnych negocjacji z West Ham United, ale rozmowy z samym zawodnikiem są na zaawansowanym etapie. Co istotne, 21-latek jest otwarty na przeprowadzkę do północnego Londynu.

Portugalski pomocnik wzbudza zainteresowanie kilku klubów Premier League. Mimo to Tottenham wydaje się obecnie najbliżej osiągnięcia porozumienia z piłkarzem. To może okazać się ważnym argumentem przed rozpoczęciem rozmów z West Hamem.

BONUS 500 PLN za poprawny typ na wygraną Hiszpanii z Arabią Saudyjską! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fernandes ma za sobą bardzo udany sezon i nie zamierza występować na poziomie Championship. Po spadku West Hamu do drugiej ligi przyszłość wielu kluczowych zawodników stanęła pod znakiem zapytania. Reprezentant Portugalii należy do grona piłkarzy, którzy mogą opuścić klub jeszcze tego lata.

W Tottenhamie Fernandes mógłby od razu wzmocnić środek pola. Klub szuka większej jakości oraz głębi kadry, a profil portugalskiego pomocnika odpowiada tym wymaganiom. Zawodnik łączy dobre przygotowanie fizyczne z wysokimi umiejętnościami technicznymi. Może zapewnić zespołowi większą kontrolę gry, spokój w rozegraniu oraz dodatkowe wsparcie w defensywie.

West Ham nie chce łatwo rozstawać się z jednym ze swoich najważniejszych zawodników. Jednocześnie sytuacja po spadku wywiera presję na klubowe władze. W takich okolicznościach sprzedaż Fernandesa za odpowiednią kwotę może okazać się rozwiązaniem korzystnym dla obu stron.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości