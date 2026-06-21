Juventus wraca po stary cel transferowy. Negocjacje przyspieszają

Juventus intensyfikuje działania na rynku transferowym i chce szybko dopiąć ważne wzmocnienie. Jak podaje Romeo Agresti z Il Bianconero, rozmowy dotyczą powrotu Randala Kolo Muaniego.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus negocjuje transfer Randala Kolo Muaniego

Juventus zamierza kontynuować kierunek wyznaczony podczas ostatnich spotkań sztabu szkoleniowego i władz klubu. Trener Luciano Spalletti oraz nowy dyrektor generalny Giovanni Carnevali mają wspólne zdanie w sprawie letnich wzmocnień. Priorytetem pozostaje sprowadzenie Randal Kolo Muaniego z Paris Saint Germain. Francuz jest postrzegany jako zawodnik idealnie pasujący do potrzeb zespołu. Klub chce wzmocnić siłę ofensywną przed kolejnym sezonem.

Nazwisko francuskiego napastnika zyskało pełne poparcie w klubie. Romeo Agresti podkreśla, że także Giovanni Carnevali wysoko ocenia jego umiejętności. W klubie zwraca się uwagę na cechy typowej dziewiątki. Kolo Muani ma zapewniać większą jakość w ataku oraz dodawać głębię działaniom ofensywnym. Właśnie dlatego temat jego powrotu ponownie nabrał tempa.

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Władze Juventusu wznowiły kontakty z Paris Saint Germain. Obecnie trwają rozmowy poświęcone przyszłości francuskiego zawodnika. Celem jest poznanie stanowiska Francuzów w sprawie ewentualnej sprzedaży. Jednocześnie Turyńczycy chcą przygotować rozwiązanie korzystne pod względem finansowym.

Pierwsza propozycja Juventusu ma opierać się na wypożyczeniu za opłatą z obowiązkiem wykupu. Według Agrestiego właśnie taki wariant cieszy się największym poparciem wewnątrz klubu. Nadal pozostają jednak kwestie wymagające ustalenia. Strony muszą doprecyzować warunki uruchomienia obowiązku wykupu oraz szczegóły finansowe całej operacji.