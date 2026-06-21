Liverpool przygotował kosmiczną ofertę. Fortuna za wschodzącą gwiazdę

Liverpool zaoferował 100 milionów euro za Yana Diomande, ale RB Lipsk odrzucił ofertę. Jak poinformował Fabrizio Romano, angielski gigant jest gotów zaproponować jeszcze większą kwotę.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool jest gotów wydać ponad 100 mln euro za Yana Diomande

Liverpool latem zeszłego roku wydał na wzmocnienia ponad 500 milionów euro, ale nie przyniosło to oczekiwanych skutków. Podopieczni Arne Slota rozczarowali na całej linii, ledwo uzyskując awans do Ligi Mistrzów. Premier League skończyli dopiero na 5. miejscu, czego efektem było zwolnienie holenderskiego szkoleniowca. Jego następcą został Andoni Iraola.

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Nowy trener dostanie pokaźny budżet na wzmocnienia, czego dowodem są negocjacje z RB Lipsk ws. Yana Diomande. Nie jest tajemnicą, że Iworyjczyk przyciąga duże zainteresowanie. The Reds biorą udział w wyścigu i złożyli nawet pierwszą ofertę za piłkarza. Zaproponowali równo 100 milionów euro, co zostało odrzucone przez niemiecki klub. Fabrizio Romano ujawnił, że Byki chcą zostawić skrzydłowego na jeszcze jeden sezon. Natomiast sam zawodnik naciska na zmianę otoczenia bezpośrednio po Mistrzostwach Świata.

Znając plany Diomande, Liverpool postanowił przygotować jeszcze jedną ofertę. Tym razem ekipa z Anfield Road planuje rozbić bank, składając zdecydowanie wyższą ofertę niż poprzednia. Konkretna kwota nie została podana, ale w mediach pojawiają się informacje, że Lipsk wycenił swoją gwiazdę na 120-130 milionów euro.

Diomande ma dopiero 19 lat, a już udowodnił, że jest wartością dodaną dla zespołów, w których występuje. W minionym sezonie wystąpił w 36 meczach, w których strzelił 13 bramek i zanotował 10 asyst. Do Lipska trafił przed rokiem z Leganes za 20 milionów euro.

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