PSG pozyska spadkowicza z Premier League? To uczestnik mistrzostw świata

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Crysencio Summerville na radarze Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain ma za sobą znakomity sezon, który na długo zapisze się w historii klubu. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique obroniła tytuł najlepszej ekipy w Europie, po raz drugi z rzędu triumfując w Lidze Mistrzów. Paryżanie sięgnęli również po mistrzostwo Francji, potwierdzając swoją dominację na krajowym podwórku. Mimo licznych sukcesów władze z Parc des Princes nie zamierzają spoczywać na laurach i już pracują nad kolejnymi wzmocnieniami. Jednym z kandydatów do zasilenia składu jest uczestnik trwających mistrzostw świata.

Jak poinformował Fabrizio Romano, na radarze PSG znalazł się bowiem Crysencio Summerville. Trzykrotny reprezentant Holandii zwrócił na siebie uwagę między innymi podczas mundialu, gdzie wpisał się na listę strzelców w zremisowanym 2:2 meczu z Japonią. 24-letni skrzydłowy prawdopodobnie opuści West Ham United po spadku londyńskiego zespołu do Championship. Sytuację zawodnika monitorują również Manchester United oraz AC Milan, jednak to paryżanie mają być jednym z najbardziej zdeterminowanych klubów do jego pozyskania i rozważają złożenie oficjalnej oferty.

Lewoskrzydłowy występuje w koszulce drużyny Młotów od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Londynu z Leeds United za około 30 milionów euro. W minionej kampanii rozegrał 34 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, lecz gra na drugim poziomie rozgrywkowym niemal na pewno skłoni go do zmiany otoczenia. Według danych portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa Holendra wynosi aktualnie mniej więcej 40 milionów euro.

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