Real Sociedad sprowadził gwiazdę Al-Nassr. Ronaldo stracił kolegę

Wesley spróbuje swoich sił na europejskich boiskach. 20-letni skrzydłowy został wypożyczony z Al-Nassr do Realu Sociedad, co potwierdził już hiszpański klub.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wesley

Oficjalnie: Wesley przeszedł do Realu Sociedad

Real Sociedad poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Wesleya z Al-Nassr. 20-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. W zawartej między stronami umowie znalazła się także opcja wykupu opiewająca na 12 milionów euro, co daje klubowi z San Sebastian możliwość definitywnego zakontraktowania młodego Brazylijczyka po zakończeniu sezonu.

✍️ Llega la magia de Wesley a Donostia. Bem-vindo! — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 31, 2026

Młody Brazylijczyk był jednym z najlepszych zawodników saudyjskiej drużyny, dzieląc szatnię z takimi gwiazdami jak Cristiano Ronaldo, Joao Felix czy Sadio Mane. Wesley szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Al-Nassr, dzięki czemu zwrócił na siebie uwagę europejskich skautów, którzy śledzili jego poczynania na boisku.

Mierzący 180 centymetrów atakujący ostatecznie zdecydował się przyjąć ofertę Realu Sociedad, gdzie spróbuje swoich sił w La Lidze. Perspektywiczny dwudziestolatek będzie więc zdobywał niezbędne doświadczenie w jednej z czołowych europejskich lig.

Wesley z powodzeniem występował w barwach Al-Nassr od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Al-Awwal Park za 18 milionów euro z Corinthians, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnej kampanii rozegrał 18 meczów, strzelił 4 gole i zanotował 2 asysty, pomagając ekipie z Rijadu utrzymać się w czołówce tabeli. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na mniej więcej 5 milionów euro.