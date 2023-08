IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Wout Weghorst

Wout Weghorst najbliższy sezon spędzi w Hoffenheim

Holender w minionej kampanii był na wypożyczeniach w Besiktasie i Manchesterze United

Napastnik swoją skutecznością brylował w przeszłości głównie w Bundeslidze

Weghorst wraca do Niemiec. Spędzi najbliższy sezon w Hoffenheim

Wout Weghorst w ostatnim czasie spędza życie na walizkach. Gdy przed rokiem Burnley FC spadło do Championship, ówczesny reprezentant Holandii wykluczył grę na tak niskim poziomie rozgrywkowym. Odszedł na wypożyczenie do Besiktasu, a gdy się tam sprawdził, przeniósł się na wiosnę do Manchesteru United. The Clarets wywalczyli awans w świetnym stylu, ale 31-latek nie wróci do Premier League.

Hoffenheim w środę oficjalnie poinformowało bowiem o rocznym wypożyczeniu snajpera.

Wout has arrived 📍 pic.twitter.com/pyuiHNDDRZ — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) August 9, 2023

W przeszłości Weghorst błyszczał swą skutecznością głównie w Bundeslidze. W 118 meczach niemieckiej ekstraklasy zanotował aż 59 bramek i 20 asyst. Niebawem zapewne wyśrubuje ten wynik.

