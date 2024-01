Warta Poznań chce sprzedać Szmyta. Zmieniła jego wycenę

Kajetan Szmyt to kolejny zawodnik, który może tej zimy opuścić Ekstraklasę. Dąży do tego Warta Poznań, która zmieniła wycenę 21-latka - donosi Piotr Koźmiński z "WP Sportowe Fakty".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Warta Poznań wyraża gotowość do sprzedaży Kajetana Szmyta

21-latek ma za sobą udaną rundę, lecz zainteresowanie jego osobą jest niewielkie

Warta zmienia swoje żądania i oczekuje mniejszej kwoty za transfer

Warta nieco się przeliczyła?

Kajetan Szmyt to największy talent w Warcie Poznań i jeden z najlepszych młodzieżowców w całej Ekstraklasie. 21-latek już po minionym sezonie miał zmienić klub, lecz latem do transferu nie doszło. Teraz Warta liczy, że uda się spieniężyć Szmyta, choć póki co autor sześciu bramek jesienią nie generuje zbyt dużego zainteresowania.

Jakiś czas temu portal Weszlo.com podawał, że Szmytem interesuje się Real Valladolid, choć ma wątpliwości dotyczące oczekiwań Warty Poznań, która za swojego gwiazdora żądała kwoty przekraczającej milion euro. Teraz Piotr Koźmiński poinformował, że klub z Wielkopolski zmienił nieco swoją wycenę, tak aby zwiększyć szanse na sprzedaż Szmyta jeszcze tej zimy.

Poznaniacy oczekują za młodzieżowego reprezentanta Polski 900 tysięcy euro. To kwota ruchoma, więc finalny transfer może kosztować jeszcze mniej. Warta ma nadzieję na konkretny zarobek, który docelowo pozwoli klubowi się rozwinąć.

