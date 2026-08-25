Vusković zmienił klub za miliony. Tyle dostał Radomiak Radom

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luka Vuskovic

Radomiak Radom zarobił na transferze Luki Vuskovicia

Luka Vusković uchodzi za jednego z najzdolniejszych środkowych obrońców na świecie. Karierę rozpoczął w hajduku Split, z którego trafił do Tottenhamu. W drużynie z Londynu nigdy jednak nie zadebiutował. Był wypożyczany do różnych klubów w Europie, takich jak KVC Westerlo, HSV Hamburg czy Radomiak Radom. W PKO BP Ekstraklasie spędził rundę wiosenną sezonu 2023/2024. Strzelił w tym czasie 3 gole w 14 meczach.

Po niezwykle udanym poprzednim sezonie, który rozegrał w Bundeslidze, wydawało się, że wywalczy miejsce w ekipie Spurs. Niespodziewanie jednak Tottenham zdecydował się sprzedać nastolatka za wielkie pieniądze do ligowego rywala. Brighton zapłaciło za niego 54 miliony euro.

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Z informacji, jakie podał Szymon Janczyk z serwisu Weszło, wynika, że na transferze Vuskovicia zarobił także Radomiak Radom. Polski klub dostał ok. 115 tysięcy euro za transfer reprezentanta Chorwacji. W nowym klubie 19-latek zdążył już zadebiutować. Rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut w rywalizacji z Tromso w Lidze Konferencji, a także całe spotkanie z Aston Villa w Premier League. Na swoim koncie ma także 6 meczów w drużynie narodowej.

Brighton słynie z rozwijania młodych zawodników, więc Vusković znalazł się w idealnym dla siebie miejscu. Można się spodziewać, że kwestią czasu jest, aż ponownie zmieni barwy i dołączy do jednego z najlepszych klubów na świecie.