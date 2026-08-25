Vusković zmienił klub za miliony. Tyle dostał Radomiak Radom

21:16, 25. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Luka Vusković zmienił latem Tottenham na Brighton. Na wielkim transferze utalentowanego obrońcy zarobił Radomiak Radom. Jak podaje Weszło, na konto polskiego klubu wpłynęło ok. 115 tysięcy euro.

Luka Vuskovic
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luka Vuskovic

Radomiak Radom zarobił na transferze Luki Vuskovicia

Luka Vusković uchodzi za jednego z najzdolniejszych środkowych obrońców na świecie. Karierę rozpoczął w hajduku Split, z którego trafił do Tottenhamu. W drużynie z Londynu nigdy jednak nie zadebiutował. Był wypożyczany do różnych klubów w Europie, takich jak KVC Westerlo, HSV Hamburg czy Radomiak Radom. W PKO BP Ekstraklasie spędził rundę wiosenną sezonu 2023/2024. Strzelił w tym czasie 3 gole w 14 meczach.

Po niezwykle udanym poprzednim sezonie, który rozegrał w Bundeslidze, wydawało się, że wywalczy miejsce w ekipie Spurs. Niespodziewanie jednak Tottenham zdecydował się sprzedać nastolatka za wielkie pieniądze do ligowego rywala. Brighton zapłaciło za niego 54 miliony euro.

STS TV: Oglądaj ZA DARMO mecze m.in. La Liga i Serie A oraz tenisowy US Open. Zarejestruj się w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji, jakie podał Szymon Janczyk z serwisu Weszło, wynika, że na transferze Vuskovicia zarobił także Radomiak Radom. Polski klub dostał ok. 115 tysięcy euro za transfer reprezentanta Chorwacji. W nowym klubie 19-latek zdążył już zadebiutować. Rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut w rywalizacji z Tromso w Lidze Konferencji, a także całe spotkanie z Aston Villa w Premier League. Na swoim koncie ma także 6 meczów w drużynie narodowej.

Brighton słynie z rozwijania młodych zawodników, więc Vusković znalazł się w idealnym dla siebie miejscu. Można się spodziewać, że kwestią czasu jest, aż ponownie zmieni barwy i dołączy do jednego z najlepszych klubów na świecie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości