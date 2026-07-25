Inter Mediolan zatrzymuje zawodnika. Kontakt dogadany

19:44, 25. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Inter Mediolan jest już blisko porozumienia z Yannem Bisseckiem. 25-letni stoper ma przedłużyć kontrakt do czerwca 2031 roku - poinformował Fabrizio Romano.

Cristian Chivu
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Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Yann Bisseck blisko nowego kontraktu w Interze

Inter Mediolan podjął decyzję w sprawie przyszłości Yanna Bissecka. Jak przekazał dziennikarz Fabrizio Romano, włoski klub osiągnął porozumienie z niemieckim obrońcą w sprawie nowej umowy. Kontrakt ma obowiązywać aż do czerwca 2031 roku.

Bisseck zaakceptował nowe warunki finansowe oraz propozycję dłuższej współpracy z aktualnym mistrzem Włoch. Oficjalne podpisanie dokumentów nie nastąpi jednak natychmiast. Formalne procedury mają rozpocząć się w najbliższych dniach, a dopiero później klub będzie mógł potwierdzić zawarcie nowej umowy.

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Nerazzurri zdecydowali się zabezpieczyć przyszłość 25-letniego defensora, który pierwotnie miał umowę obowiązującą do połowy 2029 roku. Decyzja Interu jest o tyle istotna, że jeszcze kilka tygodni temu przyszłość Bissecka stała pod znakiem zapytania. Klub był otwarty na wysłuchanie ofert za zawodnika i oczekiwał propozycji w wysokości 40 milionów euro.

Wśród potencjalnych zainteresowanych wymieniano między innymi Bayern Monachium. Przedłużenie kontraktu całkowicie zmienia jednak sytuację. Bisseck dołączył do mediolańskiej drużyny latem 2023 roku z Aarhus GF za około 7 mln euro. Łącznie w barwach Interu uzbierał 103 spotkania, w których zdobył osiem bramek i dołożył osiem asyst. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość niemieckiego zawodnika wynosi 50 mln euro.

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