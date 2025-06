Vladan Kovacević zmienia klub. Ze Sportingu trafi do Anglii

Vladan Kovacević po kilku miesiącach w Legii Warszawa wrócił do Sportingu CP. Bramkarz nie ma jednak przyszłości w Portugalii. Jak podaje Connor Southwell golkiper przeniesie się do Norwich City.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Norwich City o krok od pozyskania Vladana Kovacevicia

Vladan Kovacević ostatnie kilka miesięcy spędził w PKO BP Ekstraklasie, gdzie przebywał na wypożyczeniu w Legii Warszawa. Bośniak został sprowadzony do stołecznego klubu w lutym, lecz nie zdołał wywalczyć pewnego miejsca w wyjściowym składzie. Z początku Goncalo Feio stawiał na niego, lecz z biegiem czasu 27-latek przegrał rywalizację z Kacprem Tobiaszem.

Łącznie w barwach Legii rozegrał 9 spotkań we wszystkich rozgrywkach, tylko raz zachowując czyste konto. Podczas pobytu w Warszawie udało mu się sięgnąć po triumf w Pucharze Polski. Teraz wiele wskazuje na to, że ponownie zmieni otoczenie.

Z informacji, które przekazał Connor Southwell wynika, że Vladan Kovacević lada moment zostanie zawodnikiem Norwich City. Klub z Anglii ma zapłacić za bramkarza ok. 2,3 mln euro. To o połowę mniej niż Sporting wydał latem zeszłego roku, sprowadzając go z Rakowa. Portugalczycy zainwestowali w niego 4,8 mln euro. W nowym zespole będzie miał okazję spotkać innego piłkarza, który grał w Częstochowie – Ante Crnaca.

Kovacević w Sportingu wielkiej kariery nie zrobił. Udało mu się wystąpić w 10 meczach, w których 3 razy zachował czyste konto.