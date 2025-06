Kulesza potwierdza rozmowy. Pod uwagę brany jest nie tylko Skorża

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Skorża planem A, ale Cezary Kulesza rozmawia z innymi kandydatami

Cezary Kulesza po raz czwarty szuka nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi rozmowy z kandydatami, którzy mają szansę na pracę z drużyną narodową. Nie jest tajemnicą, że faworytem pozostaje Maciej Skorża, z którym prezes spotkał się w USA podczas Klubowych Mistrzostw Świata.

– Trener bardzo poważnie podchodzi do zobowiązań wobec klubu. Od naszej ostatniej rozmowy wiele się nie zmieniło. Rozumiem, że decyzja zależy nie tylko od trenera, ale i od jego klubu, bo ma ważny kontrakt. Nie możemy jednak czekać z założonymi rękami, więc działamy równolegle. Nadal jest kilka wariantów na stole – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Maciej Skorża

Marek Papszun

Adam Nawałka

Jan Urban

ktoś inny Maciej Skorża 6%

Marek Papszun 42%

Adam Nawałka 30%

Jan Urban 12%

ktoś inny 9% 33+ Votes

Zasugerował jednak, że dotychczasowy brak odpowiedzi ze strony Macieja Skorży nie oznacza, że stracił on szanse na pracę z reprezentacją Polski. Niemniej jednak musi mieć w zapasie opcję alternatywną w przypadku odmowy trenera Urawy Red Diamonds. Niewykluczone, że chodzi o Marka Papszuna, czyli aktualnego szkoleniowca Rakowa Częstochowa.

– Tak jak już wcześniej wspominałem, mam alternatywę. Rozmowy już się rozpoczęły. Prowadzę je dwu-, trzytorowo. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nazwiska? Za wcześnie, by je wymieniać, ale są to trenerzy, o których się mówiło. Trenerzy, którzy spełniają kryteria, jakie sobie wcześniej określiliśmy. Oprócz tego są też rozważane inne kandydatury, bo nie można nikogo wartościowego pominąć, tylko wszystkich brać poważnie pod uwagę – dodał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dodatkowo sternik polskiej federacji zaznaczył, że wszystkie rozmowy są na zaawansowanym etapie. Cezary Kulesza wyraził nadzieję, że uda się znaleźć nowego selekcjonera jak najwcześniej, tak aby nowy sztab miał dużo czasu, aby przygotować się do pierwszego zgrupowania.