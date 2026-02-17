Vinicius tęskni za weteranem Realu. Zachwyca w innym klubie

Modrić brakującym ogniwem Realu? Vinicius tęskni za weteranem
Real Madryt minionego lata nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Luką Modriciem. Weteran nie zamierzał odchodzić na piłkarską emeryturę, a także przyjmować ofert spoza Europy, dlatego finalnie wylądował w Milanie.
Na San Siro Chorwat szybko wyrósł na jednego z bohaterów drużyny i ulubieńca kibiców. W 26 meczach uzbierał dwie bramki oraz trzy asysty, zupełnie odmieniając przy tym grę środka pola.
W ekipie Realu Madryt zdecydowanie brakuje teraz zawodnika o takim profilu. Vinicius Junior przyznaje, że tęskni za Modriciem, który prezentował ogromną jakość. Był również wartością dodaną dla całej szatni, mobilizując ją do jak najlepszych wyników.
– Nie ma drugiego takiego piłkarza, jak Modrić. Obecnie gra w Milanie, w zeszłym roku grał w Realu, cały czas jest najlepszy na świecie. To niesamowite. (…) Niezwykle za nim tęsknię, ponieważ zawsze nas czegoś uczył. Nie lubił przegrywać, podobnie w treningach. Był wtedy wściekły – wspomina skrzydłowy Królewskich.
Modrić grał dla Realu Madryt od 2012 roku, kiedy to wykupiono go z Tottenhamu za 35 milionów euro. W tym czasie aż sześciokrotnie sięgał z drużyną po Ligę Mistrzów, a cztery razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii.