Arsenal walczy z Chelsea. Celem Victor Osimhen

Co prawda, Victor Osimhen w grudniu przedłużył kontrakt z Napoli do 30 czerwca 2026 roku, ale w umowie znalazła się stosowna klauzula odstępnego wynosząca 130-150 milionów euro. To oznacza, że transfer 25-latka w nadchodzącym letnim okienku jest bardzo możliwy.

Skutecznemu napastnikowi najbliżej jest do Premier League. Jak poinformował brytyjski portal “TEAMtalk”, Arsenal właśnie wyprzedził Chelsea w wyścigu o sprowadzenie 27-krotnego reprezentanta Nigerii. Przeprowadzka na Emirates Stadium wydaje się rozsądniejszym ruchem dla snajpera.

Klub ze Stamford Bridge ma bowiem małe szanse na awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Victor Osimhen w 24 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 13 goli i zaliczył 4 asysty.