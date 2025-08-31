Victor Boniface niespecjalnie znajduje się w planach Bayeru Leverkusen. W ostatnim dniu okienka Nigeryjczyk wciąż może zmienić klub. Napastnikiem jest zainteresowany VfB Stuttgart - donosi "Bild".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Victor Boniface

VfB Stuttgart chce Victora Boniface’a

Victor Boniace trafił do Bayeru Leverkusen w 2023 roku. Niemiecki klub zapłacił wówczas ponad 20 milionów za jego przyjście. Reprezentant Nigerii miał fantastyczne wejście do nowej drużyny, ale z czasem zaczął mieć spore problemy zdrowotne. Od pewnego czasu 24-latek jest w treningu, ale Aptekarze przestali wiązać z nim przyszłość. Zawodnik tego lata był już łączony z AC Milanem.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Bild” dowiadujemy się, że Victor Boniface w ostatnim dniu letniego okienka może zmienić otoczenie. Okazuje się jednak, że przyszłość nigeryjskiego napastnika wciąż może być pisana w Bundeslidze. Zawodnik Bayeru Leverkusen znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań VfB Stuttgart.

Klub z Mercedes-Benz Arena chce jak najszybciej pozyskać nowego napastnika. Warto podkreślić, ze zespół Sebastiana Hoenessa ostatnio stracić Nicka Woltemade. Utalentowany Niemiec dołączył do Newcastle United. Teraz VfB Stuttgart patrzy w kierunku Victora Boniface’a jako następcy dotychczasowej gwiazdy zespołu.

Reprezentant Nigerii dotychczas rozegrał 61 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. 24-latek może się pochwalić bardzo dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 32 trafienia, a także 12 asyst.