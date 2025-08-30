Newcastle United rozbiło bank. Transferowy rekord klubu z Premier League

Newcastle United potwierdziło w oficjalnym komunikacie, że Nick Woltemade ze Stuttgartu zasilił szeregi klubu. Zespół z St. James’ Park zapłacił za niemieckiego napastnika aż 85 milionów euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Oficjalnie: Nick Woltemade w Newcastle United

Newcastle United nie próżnuje podczas letniego okna transferowego. Sroki wydały blisko 150 milionów euro za sprowadzenie Anthony’ego Elangi, Jacoba Ramseya oraz Malicka Thiawa. Drużyna prowadzona przez Eddiego Howe’a przygotowuje się do rywalizacji na kilku frontach. W fazie ligowej Ligi Mistrzów czekają na nią potyczki m.in. z Barceloną, PSG i Bayerem Leverkusen.

W sobotę klub z St. James’ Park dopiął kolejny głośny transfer. Nick Woltemade ze Stuttgart podpisał kontrakt z Newcastle. Za reprezentanta Niemiec zapłacono 85 milionów euro, a dodatkowe 5 milionów może trafić na konto jego byłego klubu w formie bonusów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Urodzony w Bremie snajper ma za sobą znakomity sezon w Bundeslidze – w 28 meczach zdobył 12 bramek i wywalczył sobie powołanie do seniorskiej reprezentacji Niemiec, w której rozegrał dotąd dwa spotkania.

Welcome to Newcastle, Nick!



We can confirm the signing of Nick Woltemade in a club-record deal from Bundesliga side VFB Stuttgart 🤩 pic.twitter.com/YVnauDOXpX — Newcastle United (@NUFC) August 30, 2025

Transfer Woltemade może być również zapowiedzią zmian w ofensywie Newcastle. Zespół przygotowuje się na możliwe odejście Alexandra Isaka, który od dłuższego czasu łączony jest z przenosinami do Liverpoolu. Woltemade w trakcie kariery reprezentował także barwy Werderu i SV Elvsberg na poziomie 3. Bundesligi. Napastnik jest najdroższym nabytkiem Newcastle w historii klubu. Dotąd najwięcej zapłacono za Isaka – 70 mln euro z Realu Sociedad.