PressFocus Na zdjęciu: Enes Uenal

Enes Uenal rozgrywa udany, pod względem indywidualnym, sezon. W La Lidze tylko Lewandowski, Benzema i Joselu strzelili więcej bramek

Benfica dołączyła do grona klubów chętnych na kupno tureckiego napastnika

Orły oferują Getafe 20 milionów euro. Klauzula odstępnego w kontrakcie 26-latka wynosi dwa razy tyle

Benfica dołącza do walki o gwiazdę Getafe

Getafe rozgrywa kolejny rozczarowujący sezon. Na cztery kolejki przed końcem madrytczycy znajdują się w strefie spadkowej, a do pierwszego bezpiecznego miejsca tracą punkt. Jednym z niewielu zawodników, do których nie można mieć wiele do zarzucenia, jest Enes Uenal. Turecki napastnik po raz kolejny błyszczy skutecznością. W tym sezonie La Ligi więcej bramek od niego zdobyli tylko Robert Lewandowski, Karim Benzema oraz Joselu.

O 26-latka pytały już kluby z Premier League oraz Serie A. Teraz do grona zainteresowanych dołączyła Benfica. Portugalczycy zdają sobie sprawę, że trudno będzie im zatrzymać u siebie Goncalo Ramosa. Szukają zatem napastnika o profilu Uenala. Orły są w stanie zaoferować Getafe 20 milionów euro. Ta kwota z pewnością nie usatysfakcjonuje Hiszpanów, tym bardziej, że w umowie Turka znajduje się klauzula odstępnego wynosząca dwa razy tyle. Do tego 30 procent od ewentualnej sprzedaży otrzyma Villarreal. Żółta Łódź Podwodna zapewniła to sobie, sprzedając snajpera w 2020 roku za zaledwie dziewięć milionów euro. Jeśli jednak Los Azulones spadną do Segunda Division, mogą zostać zmuszeni do oddania swej gwiazdy za znacznie mniej, niż 40 milionów.

Uenal rozegrał w tym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 15 bramek i pięć asyst.

Czytaj więcej: Aston Villa ruszy po obrońcę Romy.

Getafe Elche 1.53 4.20 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2023 19:50 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin