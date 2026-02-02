Skrzydłowy odchodzi z Chelsea. Zostanie w Premier League

Tyrique George najprawdopodobniej zmieni klub wewnątrz Premier League. Jak podaje David Ornstein z portalu The Athletic, skrzydłowy ma zostać wypożyczony z Chelsea do Evertonu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tyrique George

Tyrique George o krok od Evertonu

Tyrique George nie może liczyć na regularną grę w Chelsea z powodu ogromnej konkurencji panującej w zespole The Blues. 19-letni Anglik nie jest pierwszym wyborem trenera Liama Roseniora, który na pozycji lewego skrzydłowego częściej stawia na Alejandro Garnacho oraz Jamiego Bynoe’a-Gittensa.

Młody zawodnik pojawia się na boisku głównie w epizodycznych rolach, co utrudnia mu stabilny rozwój. W Londynie doskonale zdają sobie sprawę, że talent George’a wymaga minut na najwyższym poziomie, a obecna sytuacja kadrowa Chelsea nie daje mu wystarczających szans na systematyczne występy w Premier League.

Sam George również poprosił klub o możliwość czasowego odejścia w poszukiwaniu regularnej gry. Wszystko wskazuje na to, że władze ze Stamford Bridge spełnią życzenie lewego napastnika, który jest o krok od zmiany otoczenia.

Jak podaje David Ornstein z portalu „The Athletic”, utalentowany atakujący zostanie wypożyczony do Evertonu, jeśli nic nie wysypie się na ostatniej prostej. W najbliższych godzinach piłkarz ma przejść testy medyczne przed przenosinami do niebieskiej części Liverpoolu.

Tyrique George jest wychowankiem Chelsea i całą dotychczasową karierę spędził w strukturach londyńskiego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa skrzydłowego przekracza 20 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Anglii sięgnął z drużyną The Blues po Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Najbliższe miesiące najprawdopodobniej spędzi w Evertonie, gdzie będzie miał okazję udowodnić swoją wartość w Premier League.