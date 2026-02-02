Skrzydłowy odchodzi z Chelsea. Zostanie w Premier League

12:20, 2. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  David Ornstein / The Athletic

Tyrique George najprawdopodobniej zmieni klub wewnątrz Premier League. Jak podaje David Ornstein z portalu The Athletic, skrzydłowy ma zostać wypożyczony z Chelsea do Evertonu.

Tyrique George
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tyrique George

Tyrique George o krok od Evertonu

Tyrique George nie może liczyć na regularną grę w Chelsea z powodu ogromnej konkurencji panującej w zespole The Blues. 19-letni Anglik nie jest pierwszym wyborem trenera Liama Roseniora, który na pozycji lewego skrzydłowego częściej stawia na Alejandro Garnacho oraz Jamiego Bynoe’a-Gittensa.

Młody zawodnik pojawia się na boisku głównie w epizodycznych rolach, co utrudnia mu stabilny rozwój. W Londynie doskonale zdają sobie sprawę, że talent George’a wymaga minut na najwyższym poziomie, a obecna sytuacja kadrowa Chelsea nie daje mu wystarczających szans na systematyczne występy w Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Liam Rosenior
Chelsea może stracić skrzydłowego. Możliwy transfer przed zamknięciem okna
Raheem Sterling
Sterling wywołał zamieszanie na rynku. Szykuje się niespodziewany transfer
Florentino Perez
Gwiazdor Chelsea marzy o Realu. Odpowiedź Królewskich jest jasna

Sam George również poprosił klub o możliwość czasowego odejścia w poszukiwaniu regularnej gry. Wszystko wskazuje na to, że władze ze Stamford Bridge spełnią życzenie lewego napastnika, który jest o krok od zmiany otoczenia.

Jak podaje David Ornstein z portalu „The Athletic”, utalentowany atakujący zostanie wypożyczony do Evertonu, jeśli nic nie wysypie się na ostatniej prostej. W najbliższych godzinach piłkarz ma przejść testy medyczne przed przenosinami do niebieskiej części Liverpoolu.

Tyrique George jest wychowankiem Chelsea i całą dotychczasową karierę spędził w strukturach londyńskiego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa skrzydłowego przekracza 20 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Anglii sięgnął z drużyną The Blues po Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Najbliższe miesiące najprawdopodobniej spędzi w Evertonie, gdzie będzie miał okazję udowodnić swoją wartość w Premier League.