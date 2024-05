Real Madryt nadal jest zainteresowany Alphonso Daviesem, ale chce go sprowadzić na własnych warunkach. Królewscy za Kanadyjczyka są gotowi zapłacić 40 mln euro - donosi portal Relevo.

Alphonso Davies trafi do Madrytu? Real przygotowuje ofertę

Wydawało się, że transfer Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium do Realu Madryt już upadł, ale nowe i zgoła odmienne informacje w tej sprawie przekazał hiszpański portal “Relevo.com”. Według wspomnianego źródła lewy obrońca dogadał się z Królewskimi co do warunków kontraktu indywidualnego, a stołeczny klub w najbliższym czasie chce wypracować porozumienie z bawarskim zespołem, lecz nie ma zamiaru przepłacać.

Umowa Alphonso Daviesa z Bayernem Monachium obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, z czego doskonale zdaje sobie sprawę Real Madryt. Finalista Ligi Mistrzów w związku z tym jest gotowy zaoferować za bocznego defensora maksymalnie 40 milionów euro. Z perspektywy Bawarczyków taka kwota ostatecznie może być zadowalająca, ponieważ zawodnik rok później byłby dostępny za darmo.

Wszystko wskazuje na to, że 45-krotny reprezentant Kanady nie przedłuży kontraktu z trzecią drużyną Bundesligi. Alphonso Davies koszulkę Bayernu Monachium przywdziewa od stycznia 2019 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 14 milionów euro z Vancouver Whitecaps, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Lewy obrońca w minionym sezonie nie prezentował najwyższej formy – strzelił 3 gole i zaliczył 6 asyst w 42 rozegranych meczach.