Tyle Barcelona zarobi na transferze Dro do PSG. Więcej niż się spodziewano

FC Barcelona finalizuje sprzedaż Dro Fernandeza. Jak podaje Marca, Paris Saint-Germain zapłaci za niego wyraźnie więcej, niż wynosiła klauzula odstępnego.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dro Fernandez

Barcelona dogadała się z PSG

Negocjacje pomiędzy Barceloną a Paris Saint-Germain trwały dłużej, niż można było się spodziewać. Ostatecznie jednak strony doszły do porozumienia, co potwierdzają już kolejni dziennikarze. Co ciekawe, Dro Fernandez miał w kontrakcie klauzulę wykupu w wysokości sześciu milionów euro. Mimo to mistrzowie Francji zdecydowali się zapłacić więcej.

Według doniesień na konto Blaugrany trafi aż 8,5 miliona euro. Gigant chciał w ten sposób zachować dobre relacje z Blaugraną, dlatego zgodził się na wyższą kwotę. Kataloński klub może mówić więc o korzystnym porozumieniu.

Z jednej strony Barcelona zyskuje potrzebne środki finansowe, z drugiej strony traci jednego z najbardziej utalentowanych zawodników La Masii. Dro był jednak rozczarowany brakiem regularnych szans w pierwszym zespole i dlatego zdecydował się na zmianę otoczenia. Ostatnio trenował nawet indywidualnie, a relacje z klubem uległy wyraźnemu ochłodzeniu.

Środki mają zostać przeznaczone głównie na wzmocnienia w zespołach młodzieżowych. Taka kwota nie rozwiąże wszystkich problemów finansowych, ale każda dodatkowa suma ma znaczenie.

