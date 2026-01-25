Barcelona otrzymała ofertę. Zawodnik długo się nie zastanawiał

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Casado dostał ofertę przenosin do Galatasaray

Marc Casado i jego dalsza przyszłość na Camp Nou przez ostatni czas stała pod znakiem zapytania. Wychowanek La Masii spadł bowiem w hierarchii pomocników w zespole Hansiego Flicka. Już wcześniej pojawiły się informacje o zainteresowaniu Galatasaray, które chciało sprowadzić młodego Hiszpana w zimowym okienku transferowym. Łączono go też z Atletico Madryt.

Tymczasem sam piłkarz Barcelony postawił sprawę jasno. Nie jest on zainteresowany wyjazdem do Turcji i rozpoczynaniem nowego etapu kariery. Zamiast tego woli zostać w stolicy Katalonii i walczyć o minuty. Dla 22-latka kluczowe jest to, żeby dalej rozwijać się w znanym sobie środowisku.

Obecnie Casado przegrywa rywalizację z Frenkiem de Jongiem, a także z Erikiem Garcią, który w ostatnim czasie dostawał więcej szans. Mimo to sytuacja w środku pola Blaugrany jest dynamiczna. Kontuzja Pedriego sprawia, że w najbliższych tygodniach może pojawić się więcej rotacji, co oznacza, że młody zawodnik prawdopodobnie dostanie szansę na udowodnienie swojej wartości.

Jeśli jednak po zakończeniu sezonu pomocnik zmieni zdanie w sprawie odejścia, Duma Katalonii nie zamierza stawać mu na przeszkodzie.

