rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Olympiakos

Barcelona sprzedaje gwiazdkę. Transfer do Paryża

Dro Fernandez w tym sezonie zadebiutował w pierwszej drużynie Dumy Katalonii. Hansi Flick wystawił go w wyjściowej jedenastce na mecz Barcelona – Real Sociedad. Ofensywny pomocnik rozegrał 45 minut, a w przerwie został zmieniony przez Daniego Olmo.

Następnie nastolatek otrzymał swoją szansę w spotkaniach z Elche, Athletikiem Bilbao, Atletico i Olympiakosem w Lidze Mistrzów. W rywalizacji z ekipą z Pireusu zanotował asystę przy trafieniu Fermina Lopeza. Jednak od 2 grudnia i 16 minut w starciu z Rojiblancos nie pojawił się na boisku. W poszukiwaniu regularnych występów postanowił zmienić otoczenie.

Doniesienia o przeprowadzce Dro do Paryża potwierdzają kolejni dziennikarze. Fabrice Hawkins z RMC Sport ujawnił, że negocjacje na linii Barcelona – Paris Saint-Germain dobiegły końca i Hiszpan przenosi się na Parc des Princes. Mistrzowie Francji zapłacą za 18-latka nieco ponad sześć milionów euro, czyli więcej niż wynosi kwota odstępnego. W najbliższym czasie Paryżanie powinni opublikować oficjalny komunikat w sprawie transferu.