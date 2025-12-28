Trzy wielkie gwiazdy łączone z Realem Madryt. Wiadomo, co zrobi Perez

Real Madryt zdecydował w sprawie zawodników, którym wygasa kontrakt. Z klubem łączeni są Ruben Neves, Dayot Upamecano i Ibrahima Konate. Zdaniem dziennika AS żaden z nich nie zostanie sprowadzony przez Florentino Pereza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Upamecano, Neves i Konate nie dla Realu Madryt

Real Madryt w ostatnim oknie transferowym rozpoczął rewolucję kadrową w pierwszym zespole. Do klubu trafiło kilku nowych zawodników takich jak Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras czy Franco Mastantuono. Kolejne transfery spodziewane są latem przyszłego roku. Co ciekawe wiele z nich może odbyć się na zasadzie wolnego transferu, ponieważ piłkarzom wygasają umowy.

W tym gronie znaleźli się m.in. Ruben Neves, Dayot Upamecano i Ibrahima Konate. Każdy z nich przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące był łączony z Los Blancos. Wiadomo, że Portugalczyk sam zaoferował się Królewskim, ale Real odrzucił możliwość podpisania z nim kontraktu. Z informacji dziennika AS wynika, że Florentino Perez podjął decyzję również w kontekście pozostałej dwójki.

Okazuje się, że Dayot Upamecano i Ibrahima Konate także zostali odrzuceni przez prezydenta Realu Madryt. Choć każdy z nich mógłby dołączyć do zespołu jako wolny agent, Florentino Perez nie rozważa zakontraktowania żadnego z nich.

Co ciekawe Real ma już ustalony jeden transfer na lato przyszłego roku. Do zespołu ma wrócić Nico Paz, za którego zapłacą Como ok. 10 milionów euro. Tyle mniej więcej wynosi klauzula odkupu zapisana w umowie piłkarza. Argentyńczyk to wychowanek Los Blancos.