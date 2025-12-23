Real Madryt zdecydował, że kupi wielki talent. Pierwszy transfer w 2026 roku

Real Madryt zaplanował już pierwszy transfer w 2026 roku. Będzie nim Nico Paz, grający aktualnie w Como. Nie wiadomo tylko, czy trafi do klubu w styczniu, czy dopiero latem - informuje Fichajes.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nico Paz będzie pierwszym transferem Realu Madryt w 2026 roku

Real Madryt zamierza pokrzyżować plany transferowe wielu europejskim klubom. Nie jest tajemnicą, że jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników jest obecnie Nico Paz. Argentyńczyk robi furorę w Serie A, broniąc barw Como. Jego występy przyciągnęły uwagę co najmniej kilku drużyn. Już latem do obecnego zespołu napływały oferty rzędu kilkudziesięciu milionów euro.

Pierwszeństwo przy zakupie Paza ma jednak Real Madryt ze względu na klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie. Przypomnijmy, że 21-latek w przeszłości był związany z Los Blancos, których jest wychowankiem. Królewscy zapewnili sobie możliwość ponownego sprowadzenia piłkarza za ok. 10 milionów euro. Biorąc pod uwagę pojawiające się plotki o ofertach za 70 mln euro, taka kwota to niemalże kradzież w biały dzień. Z informacji serwisu Fichajes wynika, że zmiana klubu jest już przesądzona.

Jedynym znakiem zapytania pozostaje to, kiedy Nico Paz dołączy do Realu Madryt. Opcje są dwie, a jedna z nich zakłada, że ofenyswny pomocnik wróci do Hiszpanii w styczniu. Bardziej realny scenariusz to jednak transfer dopiero po zakończeniu sezonu. Tak, czy inaczej pewne jest, że utalentowany reprezentant Albicelestes wróci na Bernabeu, tylko nie wiadomo kiedy.

W tym sezonie Paz ma na swoim koncie 5 goli i 5 asyst w 15 meczach Serie A.