„Trzy najlepsze polskie kluby” chcą Strouda. Gdzie trafi utalentowany Szwed? [NOWE INFORMACJE]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Elliot Stroud

To nie pierwsze podejście pod Strouda

Elliot Stroud to utalentowany lewoskrzydłowy klubu Mjallby, obecnego lidera szwedzkiej ekstraklasy. 23-letni zawodnik od dłuższego czasu jest na radarze klubów zza granicy, w tym z Polski. To nie pierwsze okienko, w którym mówi się, że Stroud może trafić na nasze boiska.

W jego kontekście najczęściej wymienia się Raków Częstochowa, który mocno przygląda się jego poczynaniom, a nawet – zdaniem szwedzkich mediów – złożył już ofertę za tego piłkarza. Z informacji goal.pl wynika, że to już trzecie okienko z rzędu, gdy prowadzone są rozmowy na temat przejścia tego piłkarza do klubu z Ekstraklasy.

Raków ma wewnętrzną konkurencję?

Jak się jednak okazuje Raków nawet w Polsce ma konkurencję jeśli chodzi o Strouda. Z naszych informacji wynika, że tu cytat „trzy najlepsze polskie kluby” są nim zainteresowane. Oczywiście, to hasło pozostawia nieco przestrzeni do interpretacji, ale znowuż nie tak dużo, aby nie domyślać się jakie zespoły wchodzą w grę.



Problemem w tym momencie, jak słyszymy, jest jednak co innego. To oczywiście cena. Mjallby chciałoby otrzymać za tego piłkarza co najmniej 2,5 mln euro, więc ciężko uwierzyć w to, że trafi on akurat do Polski. Nawet mimo tego, że nasze kluby, co pokazały już ostatnio kilka razy, płacą za piłkarzy coraz więcej.



W tym sezonie Stroud spisuje się bardzo dobrze. Mjallby jest liderem ligi, a zawodnik z podwójnym obywatelstwem (bo również angielskim) w 16 meczach strzelił 4 gole i zanotował 5 asyst.