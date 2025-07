Trener Legii zabrał głos ws. Hagiego. Wszystko się wyjaśniło

SOPA Images Limited Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia pozyska Ianisa Hagiego?

Legia Warszawa przez dłuższy czas zachowywała dużą powściągliwość w obecnym oknie transferowym. Przez większość okresu przygotowawczego miała na koncie zaledwie jedno wzmocnienie, które zdecydowanie odbiegało od oczekiwań kibiców. Obecnie jednak sytuacja ulega zmianie, choć nadal zespół potrzebuje przynajmniej jeszcze dwóch nowy twarzy.

W ostatnim czasie przede wszystkim mówi się w tym kontekście o Damianie Szymańskim, który po odejściu z AEK-u Ateny ma związać się ze stołecznym klubem. Z kolei już dobre kilka tygodni temu z klubem z Łazienkowskiej łączony był Ianis Hagi. Reprezentant Rumunii oraz syn legendy europejskiego futbolu ma jednak zdecydowanie inne priorytety, o czym powiedział szkoleniowiec Legii Edward Iordanescu cytowany przez serwis „Legia.net”.

– Nie było dyskusji w kwestii Hagiego od wielu tygodni. Bardzo dobrze znam jego agenta, to szczery człowiek, ale nie wiem, jak to odnosi się do aktualnej sytuacji. Nie lubię rozmawiać o budżecie, warunkach – to nie mój styl pracy. Ianis to niezwykle utalentowany zawodnik, lecz ma też inne priorytety – powiedział trener rodem z Rumunii na konferencji prasowej cytowany przez „Legia.net”.

