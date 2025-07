Raków ogłosił wielki powrót. Pomocnik znów w zespole

Raków Częstochowa ogłosił właśnie powrót Petera Baratha do zespołu Medalików. Węgier podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2030 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków oficjalnie ogłosił wielki powrót

Raków Częstochowa może uznać początek nowego sezonu za całkiem udany. Wicemistrzowie Polski wygrali dwa spotkania i raz musieli uznać wyższość rywala. Co istotne dla drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna, w pierwszym meczu eliminacji do europejskich pucharów pokonali oni na własnym stadionie słowacką Żylinę, co daje im korzystną pozycję przed rewanżem.

W lidze z pewnością jednak jest wiele pracy przed tym zespołem, którego celem jest bezapelacyjnie walka o mistrzostwo kraju. Pomóc w tym mają transfery, szczególnie, że sytuacja w środku pola ekipy spod Jasnej Góry nie jest najlepsza. Po krótkich spekulacjach, nowym piłkarzem Rakowa został ponownie Petar Barath. Dla Węgra jest o powrót do klubu po kilku tygodniach przerwy, bowiem grał dla Medalików jeszcze w poprzedniej kampanii. Teraz jednak na zasadzie transferu definitywnego podpisał umowę do końca czerwca 2030 roku.

Petar Barath w minionej kampanii wystąpił w sumie w 26 meczach, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. 23-letni Węgier na koncie ma już 35 spotkań w PKO Ekstraklasie, a także kilkadziesiąt dla rodzimych klubów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

Zobacz także: Wieczysta z transferową bombą! To były gwiazdor Ekstraklasy