Trener giganta poprosił o transfer Haalanda! Światowa gwiazda na wylocie

Erling Haaland znalazł się na celowniku kolejnego europejskiego giganta. PSG chce sprowadzić Norwega, a kluczową rolę w tej sprawie odgrywa Luis Enrique.

Luis Enrique chce zmiany w ataku PSG

Paris Saint-Germain zaczyna przygotowania do letniego okna transferowego i już teraz podejmuje ważne decyzje. Jak informuje El Nacional, Luis Enrique zaakceptował scenariusz, w którym klub rozstanie się z Ousmane’em Dembele, aby zrobić miejsce dla nowego lidera ataku.

Hiszpański szkoleniowiec po analizie gry ofensywnej uznał, że Francuz nie jest optymalnym rozwiązaniem na pozycji napastnika w dłuższej perspektywie. Mimo dużego talentu i potencjału Dembele nie daje gwarancji regularności, której PSG oczekuje od zawodnika grającego najbliżej bramki.

W Paryżu rośnie przekonanie, że drużyna potrzebuje klasycznej „dziewiątki”. Kogoś, kto zapewni liczby, będzie obecny w polu karnym i weźmie odpowiedzialność w najważniejszych meczach sezonu.

Haaland priorytetem. PSG widzi swoją szansę

W tym kontekście pojawiło się nazwisko Erlinga Haalanda. Norweg od dłuższego czasu jest jednym z najbardziej pożądanych napastników na świecie i idealnie wpisuje się w profil zawodnika, którego szuka Luis Enrique.

PSG uważa, że w najbliższych miesiącach może pojawić się realna okazja do rozpoczęcia rozmów. Sytuacja Haalanda w Manchesterze City jest stabilna, ale w Paryżu dostrzegają potencjalne okno transferowe, które warto wykorzystać.

Istotnym elementem całej operacji może być właśnie Dembele. Jego odejście nie tylko zwolniłoby miejsce w składzie, ale mogłoby również pomóc w skonstruowaniu bardziej złożonej oferty. Nie chodzi o prostą wymianę, lecz o rozwiązanie, które ułatwi negocjacje między klubami.