Trener giganta poprosił o transfer Haalanda! Światowa gwiazda na wylocie

Luis Enrique chce zmiany w ataku PSG
Paris Saint-Germain zaczyna przygotowania do letniego okna transferowego i już teraz podejmuje ważne decyzje. Jak informuje El Nacional, Luis Enrique zaakceptował scenariusz, w którym klub rozstanie się z Ousmane’em Dembele, aby zrobić miejsce dla nowego lidera ataku.
Hiszpański szkoleniowiec po analizie gry ofensywnej uznał, że Francuz nie jest optymalnym rozwiązaniem na pozycji napastnika w dłuższej perspektywie. Mimo dużego talentu i potencjału Dembele nie daje gwarancji regularności, której PSG oczekuje od zawodnika grającego najbliżej bramki.
W Paryżu rośnie przekonanie, że drużyna potrzebuje klasycznej „dziewiątki”. Kogoś, kto zapewni liczby, będzie obecny w polu karnym i weźmie odpowiedzialność w najważniejszych meczach sezonu.
Haaland priorytetem. PSG widzi swoją szansę
W tym kontekście pojawiło się nazwisko Erlinga Haalanda. Norweg od dłuższego czasu jest jednym z najbardziej pożądanych napastników na świecie i idealnie wpisuje się w profil zawodnika, którego szuka Luis Enrique.
PSG uważa, że w najbliższych miesiącach może pojawić się realna okazja do rozpoczęcia rozmów. Sytuacja Haalanda w Manchesterze City jest stabilna, ale w Paryżu dostrzegają potencjalne okno transferowe, które warto wykorzystać.
Istotnym elementem całej operacji może być właśnie Dembele. Jego odejście nie tylko zwolniłoby miejsce w składzie, ale mogłoby również pomóc w skonstruowaniu bardziej złożonej oferty. Nie chodzi o prostą wymianę, lecz o rozwiązanie, które ułatwi negocjacje między klubami.