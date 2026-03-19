Haaland podjął decyzję ws. transferu. Poprosił o to Manchester City

Erling Haaland to niezwykle gorące nazwisko na rynku transferowym, a teraz poprosił on władze Manchesteru City o rozpatrzenie ofert za jego transfer, o czym poinformował "El Nacional".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland poprosił o rozpatrzenie ofert transferowych

Erling Haaland to bez dwóch zdań jeden z najlepszych graczy obecnie w Europie, a zatem także i na świecie. Norweg notuje właśnie kolejny kapitalny sezon, a na jego koncie są dziesiątki bramek i asyst. W ostatnim czasie jednak coraz więcej spekuluje się na temat jego przyszłości w Manchesterze City. Ma to być bezpośrednio powiązane z możliwym odejściem Pepa Guardioli po sezonie i kolejnym brakiem sukcesu Obywateli w Premier League i przede wszystkim Lidze Mistrzów.

Dlatego też, według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Erling Haaland poprosił władze Manchesteru City o przeanalizowanie i rozpatrzenie wszystkich możliwych ofert, które spłyną do klubu. To jasny sygnał, że jest on gotowy odejść z zespołu. Z pewnością jednak takie postawienie sprawy cieszyć może Barcelonę oraz Real Madryt, to właśnie z tymi klubami Haaland był łączony w poprzednich tygodniach.

Erling Haaland w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 30 goli oraz zanotował siedem asyst. W ostatnim czasie miał jednak pewne problemy zdrowotne, dlatego też ten bilans nieco się pogorszył. W sumie jednak dla Manchesteru City rozegrał prawie 200 spotkań i zdobył 154 gole. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 25-latka z Norwegii na 200 milionów euro, a jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2034 roku.

