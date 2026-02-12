Trener Cracovii ocenił nowych napastników. To koniec wzmocnień?

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia ogłosiła dwa transfery. Co dalej?

Cracovia tej zimy straciła Filipa Stojilkovicia, który postanowił kontynuować karierę we Włoszech. Dość długo pozostawała bez nowego snajpera, ale w ostatnich dniach wyraźnie przyspieszyła. Ogłosiła dwa transfery – Wiktora Bogacza oraz Jeana Batouma. Kibice oczywiście lepiej znają tego pierwszego – to młodzieżowy reprezentant Polski, który ostatnio próbował swoich sił w Stanach Zjednoczonych. Przed transferem występował dla Miedzi Legnica.

Luka Elsner na konferencji prasowej przed meczem z Jagiellonią Białystok ocenił najnowsze nabytki Cracovii.

– Wiktor jest bardzo istotny dla nas, ma polski paszport, z kolei Jean lubi biegać, wbiegać w wolne przestrzenie, pokazywać szybkość, agresywność. Ma warunki, które mogą być w ekstraklasie potrzebne. Wiktor to bestia fizyczna, bardzo dobrze się porusza w polu karnym, ma czucie, gdzie się ustawić, oprócz warunków typowej „9” jest mobilny, może być przydatny w kontratakach. (…) Jeśli pojawiłaby się opcja pozyskania zawodnika do wejścia na już, to się taką opcją zainteresujemy.

To najprawdopodobniej koniec zimowych transferów Cracovii. Elsner twierdzi, że klub musi się już szykować pod kątem lata. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość kilku rozchwytywanych graczy, w tym przede wszystkim Oskara Wójcika.

– Mamy dużo problemów w defensywie pod kątem zawieszeń, kartek, rynek jest przeszukiwany, ale już trzeba też myśleć o lecie, bo mamy dobry poziom zawodników w obronie i mogą być transfery wychodzące – przekazał szkoleniowiec Cracovii, cytowany przez „Gazetę Krakowską”.