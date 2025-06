Man City może niebawem pożegnać dwóch zawodników, przekonuje talkSport. Wygląda na to, że gracze zdecydują się na przeprowadzkę do Arsenalu w trakcie letniej sesji transferowej.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jack Grealish i Phil Foden mogą zamienić Manchester City na Arsenal

Man City weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Z kolei władze trzeciej ekipy ostatniej kampanii Premier League pracują nad budową drużyny na kolejny sezon ligowy. Ciekawe wieści na temat dwóch graczy przekazał serwis talkSport, dając do zrozumienia, że Arsenal może ich przechwycić.

Źródło przekonuje, że Jack Grealish i Phil Foden wkrótce mogą zmienić pracodawcę. TalkSport twierdzi, że każdy ze skrzydłowych ma zasilić Arsenal, którego menedżerem jest Mikel Arteta, znający bardzo dobrze obu graczy. Hiszpan w przeszłości był asystentem Josepa Guardioli w klubie z Etihad Stadium.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W kontekście Grealisha, który nie znalazł się w kadrze The Citizens na turniej w Ameryce Północnej, pojawiają się ciekawe spekulacje. Zawodnik ma być też na radarze takich ekip jak Everton czy Tottenham.

Foden to zawodnik, mający umowę do 2027 roku. Z kolei jego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie 100 milionów euro. Były gracz Aston Villi ma także umowę do 2027 roku. Grealish jest wyceniany na 28 milionów euro.

Man City rywalizację na Klubowych Mistrzostwach Świata zacznie od potyczki z Wydad. Z kolei kilka dni później na drodze Obywateli znajdą się Al-Ain czy Juventus. Do ligowego grania Man City wróci natomiast w sierpniu. W każdym razie aktualnie nie jest jeszcze znany dokładny harmonogram spotkań w lidze angielskiej.

