Leeds United może uprzedzić Man Utd w grze o Douglasa Luiza

Juventus latem może się zmienić nie do poznania w swoich formacjach. Władze klubu z Turynu mają zamiar przeformatować oblicze drugiej linii Starej Damy przed startem nowego sezonu Serie A. Tymczasem ciekawe wieści na temat pożegnania jednego z graczy przekazał portal GiveMeSport.

Źródło dało do zrozumienia, że Douglas Luiz jest blisko powrotu do Anglii. Brazylijski zawodnik jeszcze niedawno był łączony przez media z przeprowadzką do Manchesteru United. Tymczasem najnowsze wieści sugerują, że uprzedzić klub z Old Trafford może Leeds United.

Włoski klub jest otwarty, aby zakończyć współpracę z Douglasem Luizem, ale pod warunkiem, że pojawi się chętny, który wyłoży 35 milionów euro za zawodnika. Juventus natomiast pozyskał gracza za ponad 51 milionów euro. Klub z Elland Road w przypadku pozyskania Brazylijczyka miałby otwarcie pokazać, jak bardzo myśli o mocnym wejściu w nowy sezon Premier League.

18-krotny reprezentant Brazylii ma za sobą kampanię, w której trakcie wystąpił w 26 spotkaniach. Spędził na boisku nieco ponad 830 minut. Zanim piłkarz trafił do Juve, to występował w Aston Villi i Man City. W swoim piłkarskim CV ma też Gironę oraz Vasco da Gamę.

Środkowy pomocnik mógłby w Leeds rywalizować o miejsce w składzie z takimi graczami jak Joe Rothwell czy Darjo Gyabi.

