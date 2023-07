fot. Imago/Philipp Szyza Na zdjęciu: Sonny Kittel

Sonny Kittel wzmacnia szeregi Rakowa Częstochowa

W ostatnim czasie 30-latek był wolnym zawodnikiem

Z mistrzem Polski podpisał trzyletni kontrakt

Potężne wzmocnienie mistrza Polski

Raków Częstochowa we wtorek pokonał Florę Tallinn i awansował do drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Przed wymagającym dwumeczem z Karabachem Agdam mistrzowie Polski sfinalizowali transferowy hit. Do zespołu dołączył Sonny Kittel, który od lat uchodził za jedną z najjaśniejszych postaci niemieckiego Hamburgu.

Na skutek braku awansu do Bundesligi 30-latek rozstał się z klubem i poszukiwał nowego pracodawcy. Raków pozyskał go więc w ramach wolnego transferu. Obie strony złożyły podpis pod trzyletnim kontraktem.

– Sonny jest uniwersalnym zawodnikiem, co pozwoli nam na różne warianty gry. W Rakowie da nam jednak najwięcej w środku pola. Liczymy, że jego piłkarska jakość oraz doświadczenie pomogą nam w walce o ambitne cele. Chcemy się rozwijać oraz budować silną i szeroką kadrę, a transfer Sonny’ego wpisuje się w ten plan – mówi dyrektor sportowy Medalików.

