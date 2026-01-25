Tottenham chce gwiazdę Serie A. Ma wzmocnić defensywę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Buongiorno pojawił się na radarze Tottenhamu

Tottenham miewa w tym sezonie poważne problemy w defensywie, co było widać także w ostatnim meczu z Burnley zremisowanym 2:2. Aktualnie londyńczycy zajmują dopiero 14. pozycję w lidze. W związku z tym działacze szukają wzmocnień na rynku.

Według „Calciomercato” jednym z głównych celów jest Alessandro Buongiorno z Napoli. Środkowy obrońca już wcześniej był łączony z Spurs, jeszcze za czasów Ange Postecoglou. Teraz temat wraca, ponieważ Włoch notuje solidny sezon w barwach Azzurrich. W obecnych rozgrywkach wystąpił w 25 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Buongiorno może grać zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie. Z jednej strony Włoch jest chwalony za grę w powietrzu i czytanie gry, z drugiej pojawiają się wątpliwości czy poradzi sobie w intensywnej Premier League. Mimo to profil 26-latka ma pasować do potrzeb zespołu.

Pojawiają się też sugestie, że transfer mógłby mieć związek z przyszłością Micky’ego van de Vena. Holender jest łączony z Liverpoolem oraz Realem Madryt i podobno nie jest zadowolony z obecnej sytuacji w klubie. Buongiorno ma jednak kontrakt do 2029 roku, więc Napoli nie odda go za niską kwotę. Według „Transfermarkt” jego wartość wynosi około 45 milionów euro.

Zobacz także: Aston Villa znalazła następcę Emiliano Martineza. Trzeba wyłożyć 30 mln