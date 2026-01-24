Vicario dał sygnał Interowi ws. transferu. Szykuje się hit

Guglielmo Vicario znalazł się wysoko na liście życzeń Interu Mediolan. Według Calciomercato bramkarz Tottenhamu jest otwarty na powrót do Serie A, a Nerazzurri widzą w nim następcę Yanna Sommera.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan coraz intensywniej myśli o obsadzie bramki na kolejne lata. Yann Sommer zbliża się do końcowego etapu kariery, dlatego klub chce zabezpieczyć przyszłość na tej pozycji. W tym kontekście pojawiło się kilka nazwisk, jednak to Guglielmo Vicario jest obecnie numerem jeden na liście priorytetów.

Guglielmo Vicario trafił do Tottenhamu latem 2023 roku z Empoli za 18,5 miliona euro. Szybko wywalczył miejsce w składzie i w ubiegłym sezonie sięgnął z klubem po trofeum Ligi Europy. Mimo to, jego forma w Premier League bywała nierówna, co ponownie otworzyło dyskusję o przyszłości bramkarza.

Inter wcześniej sondował możliwość sprowadzenia Emiliano Martineza z Aston Villa, jednak to Vicario pozostaje głównym celem. Jak podaje Calciomercato, 29 latek jest w pełni otwarty na powrót do Włoch i z zainteresowaniem czeka na ewentualną ofertę z Mediolanu. Decydujące rozmowy miałyby odbyć się latem.

Nie bez znaczenia są także kontakty wewnątrz reprezentacji. Vicario regularnie rozmawia z Alessandro Bastonim, Nicolo Barella, Federico Dimarco oraz Davide Frattesim. Tematem są realia gry na San Siro i codzienne funkcjonowanie w Interze. Takie rozmowy tylko podsycają spekulacje.

Tottenham Hotspur ma z bramkarzem kontrakt do czerwca 2028 roku, co oznacza, że ewentualny transfer nie będzie prosty. Dodatkowo zainteresowanie Vicario wykazuje także AS Monaco. Inter zdaje sobie jednak sprawę, że sprowadzenie doświadczonego reprezentanta Włoch może być kluczowe dla zachowania stabilności w kolejnych sezonach.

