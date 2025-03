Tottenham oraz Nottingham Forest, a także dwa kluby z Serie A są zainteresowane transferem Sebastiana Szymańskiego. Koszt pozyskania reprezentanta Polski z Fenerbahce to nawet 25 milionów, o czym informuje serwis

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański na celowniku Tottenhamu

Tottenham w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań w rozgrywkach angielskiej Premier League. Wiele wskazuje na to, że ekipa z Londynu zakończy tę kampanię w drugiej połowie tabeli, a to powoduje, że w kolejnym sezonie w klubie może dojść do wielu zmian. Przede wszystkim chodzi o transfery i sprowadzenie nowych zawodników.

Jednym z nowych piłkarzy Tottenhamu może zostać Sebastian Szymański. Według informacji przekazanych przez serwis “aksam.com.tr”, reprezentant Polski jest na liście życzeń Spurs. To jednak nie jest jedyny klub, który chciałby pozyskać ofensywnego pomocnika Fenerbahce Stambuł. Zainteresowanie wyraża także Nottingham Forest, a także AC Milan oraz SSC Napoli. Włoskie klubu są nawet skłonne zapłacić 20 milionów euro za Szymańskiego, ale Turcy oczekują sumy przynajmniej 25 milionów euro.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał dla ekipy Jose Mourinho 42 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dziewięć asyst. Ten sezon jest dla Polaka jednak gorszy od poprzedniego, w którym był absolutną gwiazdą zespołu. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia etatowego reprezentanta Polski na 17 milionów euro, a jego umowa nad Bosforem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Legia Warszawa ogłosiła nazwisko nowego dyrektora sportowego. Głośny powrót