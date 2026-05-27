Chelsea odpowiada Barcelonie. Nie ma mowy o hitowym transferze

Barcelona chciałaby latem ściągnąć Joao Pedro, co poniekąd zasugerował sam Deco. Problem w tym, że Chelsea nie zgodzi się na sprzedaż największej gwiazdy - informuje Ben Jacobs.

Pedro nie na sprzedaż. Chelsea odpowiada Barcelonie

Barcelona pilnie poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego, a w gronie głównych kandydatów znajdują się Julian Alvarez oraz Joao Pedro. Napastnik Atletico Madryt jest łączony z przeprowadzką do Katalonii od wielu miesięcy, natomiast gwiazdor Chelsea to sprawa znacznie świeższa, natomiast równie emocjonująca. W jego temacie wypowiedział się nawet Deco, poniekąd potwierdzając, że ten znajduje się na celowniku hiszpańskiego giganta. Co z tego wyniknie?

Choć sam Brazylijczyk ma być otwarty na możliwość zmiany klubu, sprzedaży nie rozważa Chelsea. Ben Jacobs twierdzi, że Pedro pozostanie w Londynie, niezależnie od wysokości ofert, jakie za niego wpłyną. Warto również pamiętać, że Barcelona wciąż ma spore problemy finansowe i raczej nie będzie w stanie sprostać wymaganiom The Blues.

Nic nie wskazuje na to, by Chelsea zmieniła nastawienie. W sezonie 2025/2026 Pedro był najjaśniejszą postacią drużyny, notując we wszystkich rozgrywkach 20 bramek oraz 9 asyst. Latem na Stamford Bridge przybędzie Xabi Alonso, a klub wiele obiecuje sobie po tej współpracy. Hiszpan na pewno nie zgodzi się na odejście najlepszego strzelca.

Pedro ma wątpliwości wobec przyszłości projektu Chelsea, ale nie będzie wymuszał na władzach transferu. Wszystko wskazuje na to, że Barcelona będzie musiała poszukać następcy Lewandowskiego w innym klubie.