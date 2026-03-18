Tottenham Hotspur zamierza się wybrać na zakupy do Rzymu. Celem Anglików jest pozyskanie Niccolo Pisillego z AS Romy. Jak się okazuje, w drugą stronę może powędrować Destiny Udogie - informuje "ASRomaLive".

Tottenham zaproponuje Romie wymianę. Pisilli za Udogiego

Tottenham Hotspur rozgrywa fatalny sezon. Drużyna z Londynu musi walczyć o utrzymanie w Premier League. Koguty rywalizują jeszcze w Lidze Mistrzów, ale ich szansa na awans do ćwierćfinału jest bardzo mała. Drużyna Igora Tudora została pokonana w pierwszym meczu przez Atletico Madryt rezultatem 2:5. Władze Spurs natomiast już myślą o budowie kadry na kolejną kampanię.

Od pewnego czasu wiemy, że oczy Tottenhamu Hotspur są zwrócone na stolicę Italii. Otóż na ich celowniku znalazł się Niccolo Pisilli, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy. Tymczasem portal „ASRomaLive” przekazuje, że może dojść do wymiany zawodników. Włoch miałby trafić do Londynu, natomiast w drugą stronę powędrowałby Destiny Udogie.

Niccolo Pisilli już zimą mógł trafić do Tottenhamu Hotspur. Koguty wyłożyły na stół 20 milionów euro, jednak propozycja została odrzucona przez AS Romę. Teraz angielski klub ma inny plan na pozyskanie włoskiego zawodnika i jest gotowy poświęcić innego zawodnika z Italii. A nie jest wielką tajemnicą, że Destiny Udogie myśli o powrocie na Półwysep Apeniński.

W przeszłości dochodziło już do transferu na linii Tottenham Hotspur – AS Roma. Bohaterem takiego wydarzenia był Erik Lamela, który w 2013 roku zamienił Rzym na Londyn.