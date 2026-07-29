To będą godziny prawdy dla Juventusu. Wszystko rozstrzygnie się wkrótce

Juventus stoi przed jedną z najważniejszych decyzji tego okna transferowego. Najbliższe godziny mogą przesądzić, czy Randal Kolo Muani ostatecznie trafi do Turynu.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

To może być koniec transferowej sagi. Juventus jest gotowy na decyzję

Juventus wciąż nie zamknął sprawy pozyskania Randala Kolo Muaniego, ale wszystko wskazuje na to, że moment rozstrzygnięcia jest już bardzo blisko. Jak informuje Sky Sport Italia, środa ma być dniem, w którym władze Bianconerich podejmą ostateczną decyzję dotyczącą francuskiego napastnika. W grze pozostają dwa scenariusze, czyli finalizacja transferu lub całkowite wycofanie się z negocjacji.

Rozmowy z Paris Saint-Germain trwają od dłuższego czasu, jednak w ostatnich dniach nie przyniosły oczekiwanego przełomu. Mimo to kanały komunikacji pozostają otwarte, a obie strony nadal próbują znaleźć porozumienie, które usatysfakcjonuje zarówno mistrzów Francji, jak i przedstawicieli Juventusu.

Największą przeszkodą pozostają oczekiwania finansowe PSG. Według informacji przekazanych przez Sky Sport Italia klub z Ligue 1 nie zamierza schodzić z wyceny wynoszącej około 50 milionów euro. Ogólnie w Turynie liczą jednak, że uda się obniżyć kwotę podstawową i zbliżyć stanowiska dzięki zapisaniu w umowie stosunkowo łatwych do osiągnięcia bonusów.

Jednocześnie dla Juventusu decyzja będzie miała duże znaczenie w kontekście dalszych działań na rynku transferowym. Kolo Muani pozostaje jednym z głównych celów klubu, ale jeśli negocjacje definitywnie utkną w martwym punkcie, Bianconeri będą zmuszeni skierować uwagę na innych kandydatów do wzmocnienia ofensywy jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego.