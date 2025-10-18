Tottenham może wzmocnić środek pola. Gwiazda chce transferu

Tottenham obserwuje Nicolasa Raskina. Jak podaje TEAMtalk, pomocnik Rangersów rozważa zmianę otoczenia, a Spurs są jednym z głównych kandydatów do pozyskania 24-latka.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham sprowadzi Nicolasa Raskina?

Tottenham od kilku tygodni monitoruje sytuację Nicolasa Raskina. Pomocnik Rangers FC wyróżnia się zarówno w lidze szkockiej, jak i w reprezentacji Belgii. To sprawia, że jego nazwisko coraz częściej pojawia się na liście życzeń czołowych klubów.

24-latek chciał zmienić otoczenie już latem, ale wówczas jego klub nie zgodził się na transfer. Teraz sprawa potencjalnego odejścia może wyglądać inaczej.

Raskin ma kontrakt ważny do 2027 roku, jednak Spurs chcą sprowadzić pomocnika już w zimowym okienku. Belgijski pomocnik na celowniku klubów Premier League, a sam piłkarz ma być zainteresowany transferem na Wyspy.

Według doniesień mediów za reprezentanta Belgii trzeba zapłacić około 25 milionów funtów. Byłaby to rekordowa sprzedaż w historii klubu.

Spurs mogą zyskać solidne wzmocnienie do środka pola. Pomocnikiem interesują się jednak również Crystal Palace, Wolves oraz kluby z Serie A, La Ligi i Bundesligi.

Natomiast Tottenham wydaje się mieć przewagę, ponieważ regularnie gra w europejskich pucharach. To może być decydujący czynnik dla piłkarza, który chce grać na wyższym poziomie.

