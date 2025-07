Tottenham może pozyskać gwiazdę. Thomas Frank naciska na transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Wharton na celowniku Spurs

Tottenham Hotspur planuje pozyskać Adama Whartona w bieżącym okienku transferowym. Według doniesień „GiveMeSport” nowy trener Thomas Frank naciska na londyński klub, żeby sprowadzić pomocnika Crystal Palace. 21-letni reprezentant Anglii jest uznawany za jednego z najlepszych młodych zawodników Premier League. Wharton jest wymarzonym celem transferowym Spurs, choć zainteresowanie nim wyrażają także Real Madryt, Liverpool i Barcelona.

Tottenham poszukuje defensywnego pomocnika, który mógłby zapewnić większą kontrolę i stabilność w środku pola. Wharton z racji młodego wieku mógłby obsadzić tę pozycję na wiele lat.

Crystal Palace wycenia go na aż około 80 milionów funtów, czyli ponad 90 milionów euro. Jednak dzięki awansowi do Ligi Mistrzów po wygraniu Ligi Europy, Spurs rzekomo mają mieć środki na przeprowadzenie tak dużego transferu. Orły jednak nie chcą stracić swojej perełki, tym bardziej jeśli z klubem pożegnają się Eberechi Eze lub Marc Guehi.

Wharton to utalentowany piłkarz, a Frank chciałby go rozwinąć i wydobyć z niego to, co najlepsze. Natomiast negocjacje nie będą proste. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Bayern sprzeda pomocnika? Kolejny wielki klub włączył się do walki