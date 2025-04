Liverpool rusza wielki talent. 50 milionów funtów na stole

Liverpool podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego spróbuje zakontraktować Adama Whartona. Lider Premier League jest gotowy zapłacić 50 milionów funtów za pomocnika Crystal Palace - dowiedział się dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton przejdzie do Liverpoolu?

Adam Wharton jest jednym z najlepiej zapowiadających się angielskich pomocników w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że 21-latek już niedługo opuści Crystal Palace i zrobi kolejny krok naprzód w swojej karierze, dołączając do klubu z absolutnego topu. Dotychczas utalentowany zawodnik był łączony z Manchesterem City, Manchesterem United, Realem Madryt oraz Juventusem. Według mediów zainteresowanie młodzieńcem stale rośnie – do wyścigu o podpis zdolnego piłkarza rzekomo dołączył Liverpool.

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjską gazetę “The Sun”. Wspomniane źródło dodaje, że włodarze lidera Premier League są gotowi złożyć ofertę w wysokości około 50 milionów funtów za Adama Whartona, aby podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego sprowadzić go na Anfield Road. Szkoleniowiec drużyny The Reds – Arne Slot – jest podobno wielkim fanem umiejętności defensywnego pomocnika, którego widziałby w składzie swojego zespołu.

Świeżo upieczony reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach Crystal Palace od lutego 2024 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park za ponad 21 milionów euro z Blackburn Rovers, gdzie perspektywiczny piłkarz zaczynał swoją przygodę z futbolem. Adam Wharton nie potrzebował aklimatyzacji w Premier League, od razu pokazując pełnię swojego potencjału. 21-latek w koszulce zespołu Orłów rozegrał łącznie 41 meczów, w których zaliczył 5 asyst. Kontrakt pomocnika z londyńczykami obowiązuje do 2029 roku.