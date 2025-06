ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Adam Wharton może wzmocnić Real Madryt

Real Madryt, po rozczarowującym sezonie, niezwykle aktywnie wszedł w letnie okienko transferowe. Królewskim udało już się dopiąć trzy wielkie wzmocnienia. Od przyszłej kampanii na Estadio Santiago Bernabeu będziemy oglądać Trenta Alexandra-Arnolda, Deana Huijsena i Xabiego Alonso na ławce trenerskiej. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec transferów Los Blancos.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że Real Madryt może sięgnąć po wzmocnienie prosto z boisk Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Adam Wharton. Anglik na co dzień jest związany z Crystal Palace, gdzie prezentuje się bardzo dobrze. Pomocnik nie tak dawno był łączony jeszcze z przeprowadzką m.in. do Manchesteru United czy też Liverpoolu.

Transfer Adama Whartona nie będzie tak prosty do zrealizowania dla Realu Madryt. Anglik jest związany z Crystal Palace długim kontraktem. Jego wartość wynosi około 45 milionów euro. Królewscy rozważają sprowadzenie pomocnika, ale nie jest on ich jedynym celem. Los Blancos bacznie przeczesują rynek w poszukiwaniu odpowiedniej opcji do środka pola.

Adam Wharton w minionym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Anglii nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się dwoma asystami.