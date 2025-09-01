Barcelona zaplanowała ogromny transfer. Chce wydać 80 mln euro!

Barcelona planuje wzmocnienie defensywy w 2026 roku. Władzom klubu podoba się kandydatura Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Deco umieścił go na szczycie listy życzeń.

fot. Newscom Na zdjęciu: Joan Laporta

Gwiazda Interu marzeniem Deco. Barcelona chce go w przyszłym roku

Barcelona zakończy letnie okienko na dwóch wzmocnieniach. Do drużyny dołączyli już Joan Garcia oraz Marcus Rashford. Klub nie przewidywał kolejnych ruchów, nawet mimo odejścia Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej. Ten transfer był dużym zaskoczeniem dla kibiców Blaugrany, bowiem Hansi Flick traktował doświadczonego Hiszpana jako kluczową postać całej defensywy. Sytuacja kadrowa w środku obrony momentalnie się pogorszyła, ale mistrz kraju nie zamierzał przeprowadzać awaryjnych transakcji.

Transfer nowego defensora zostanie sfinalizowany w przyszłym roku. Barcelona szuka partnera dla Pau Cubarsiego, mając na względnie niepewną przyszłość Andreasa Christensena czy Ronalda Araujo. „El Nacional” twierdzi, że numerem jeden na liście życzeń Deco jest Alessandro Bastoni. To odpowiedni kandydat, prezentujący szereg pożądanych cech.

Barcelona widzi w Bastonim wymarzone wzmocnienie defensywy. To bezwzględny priorytet na 2026 rok. Wyciągnięcie go z Interu Mediolan oczywiście będzie trudnym zadaniem, zwłaszcza w obliczu finansowych problemów Blaugrany. Mówi się o kwocie w wysokości 80 milionów euro. Taka oferta skłoniłaby Inter do sprzedaży włoskiego obrońcy, choć wiele zależałoby oczywiście też od jego nastawienia.

26-latek ma być w Katalonii docelowym następcą Martineza, bowiem tego lata takowego nie sprowadzono.