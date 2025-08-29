Tottenham sfinalizował hitowy transfer. Gigant zapłacił 60 mln euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Oficjalnie: Xavi Simons w Tottenhamie

Tottenham Hotspur w świetnym stylu rozpoczął nowy sezon Premier League. Drużyna prowadzona przez Thomasa Franka wygrała oba ligowe mecze. Najpierw z Burnley (3:0), a następnie sensacyjnie na Etihad Stadium z Manchesterem City (2:0). Jedyną wpadką była porażka w Superpucharze Europy z PSG, gdzie Spurs ulegli dopiero w serii rzutów karnych.

W piątek klub z północnego Londynu poinformował o kolejnym wielkim transferze. Do zespołu dołączył Xavi Simons. Reprezentant Holandii przez ostatnie dwa sezony występował w barwach RB Lipsk, a w styczniu tego roku został wykupiony przez niemiecki klub z Paris Saint-Germain za 65 mln euro. Teraz ofensywny pomocnik podpisał z Tottenhamem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. 22-latek na boisku będzie występował z numerem 7 na koszulce.

– To wspaniały klub i kiedy poznałem trenera, od razu wiedziałem, że to odpowiednie miejsce dla mnie. Wniosę do drużyny polot, ale także ciężką pracę i dyscyplinę – przyznał Simons. Holender swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w hiszpańskim CD Thader, zanim trafił do akademii FC Barcelony. W barwach PSG zadebiutował w wieku zaledwie 17 lat i zdobył m.in. mistrzostwo Francji i krajowy puchar.

Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił podczas sezonu 2022/23 w PSV Eindhoven. Holender strzelił 19 goli w Eredivisie. Po powrocie z Holandii został wypożyczony do Lipska, w którym rozwinął skrzydła. Teraz z Tottenham będzie rywalizować w fazie ligowej Ligi Mistrzów.