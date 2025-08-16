Tottenham Hotspur może stracić pomocnika. AS Roma jest bowiem zainteresowana Yvesem Bissoumą. Koguty liczą, że Włosi zapłacą za zawodnika 20 milionów euro - przekazuje "Daily Mail".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Yves Bissouma wyceniony na 20 milionów. Co zrobi AS Roma?

Tottenham Hotspur w sobotnie popołudnie rozegra swoje pierwsze spotkanie w nowym sezonie Premier League. Tego dnia podopieczni Thomasa Franka podejmą Burnley. W minioną środę Koguty były bliskie zdobycia Superpucharu Europy. Finalnie jednak londyńczycy na własne życzenie pozwolili Paris Saint-Germain odrobić straty. Zwycięzcę ostatecznie wyłonił konkurs rzutów karnych.

Ostatnio w mediach dużo się mówi w kontekście Tottenhamu Hotspur o przyszłości Yvena Bissoumy. Reprezentant Mali dotychczas był ważną postacią w drużynie, ale teraz znalazł się na wylocie. Od pewnego czasu zainteresowanie pomocnikiem wykazuje AS Roma. Serwis „Daily Mail” zdradził, że 28-latek został już wyceniony przez londyński zespół.

Jak się okazuje, Tottenham Hotspur oczekuje 20 milionów euro za Yvesa Bissoumę. Koguty mocno liczą, że AS Roma będzie w stanie zapłacić taką kwotę. Trudno przewidzieć, czy faktycznie rzymianie ruszą po zawodnika Spurs. Giallorossi nie są bogatym klubem, przez co wewnątrz działaczy trwają zapewne poważne dyskusje na temat transferu Malijczyka.

Yves Bissouma w poprzednim sezonie był ważną postacią u Ange’a Postecoglou. W minionej kampanii pomocnik rozegrał aż 44 spotkania dla Tottenhamu Hotspur. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców.